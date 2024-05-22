Большой проблемой шведский главком считает медлительность Запада в предоставлении нужной помощи Украине.

Война в Украине зашла в тупик и может продолжаться еще очень долго. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Биден в интервью немецкой медиа-сети RND.

"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда – в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и на данный момент не видно никаких изменений. Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не обладают достаточными возможностями, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго", – заявил он.

По словам Бидена, Швеция учитывает эту ситуацию в своих стратегических планах безопасности, а также при формировании военной помощи Украине.

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Главком шведской армии отметил, что Россия по-прежнему превосходит Украину по военному потенциалу, что отражается в ситуации непосредственно на фронте.

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - сказал Биден.

Вместе с тем шведский главком подчеркнул, что ни в самой Швеции, ни в других странах НАТО политическая воля поддерживать Украину не иссякла. По его словам, проблема заключается в общей медлительности Запада.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, военное превосходство России над Украиной будет расти и дальше, если западные страны быстро не активизируются. The Wall Street Journal отмечает, что Россия готовится к конфликту с НАТО в течение следующего десятилетия и намерена создать постоянную армию численностью 1,5 миллиона человек к концу 2026 года.

В свою очередь журнал Foreign Affairs дает свой "рецепт" победы Украины в войне с Россией. По их мнению, Украине просто нужно постоянно наступать и отвоевывать территории.

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