Прежде всего речь идет о Покровском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направления основных боев с российскими захватчиками на фронте остаются неизменными. Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам.

В частности, президент сегодня дважды заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о ситуации на фронте. Один из них был утром, другой – "недавно".

"Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания – всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту", – подчеркнул Зеленский. Видео дня

Президент поблагодарил каждого воина, солдата и командира, которые действительно обеспечивают всему нашему государству и всем украинцам необходимые результаты.

"Особенно отмечу за бои на днях 57-ю отдельную мотопехотную бригаду – обороняет район Волчанска и в целом нашу Харьковскую область, стойко удерживает позиции и уничтожает оккупанта именно так, как нужно. Спасибо, воины! Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Спасибо вам, ребята! И еще Покровское направление – 47-я отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины!", – отметил глава государства.

Кроме того, как сообщил Зеленский, он провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, а также по дронам, ракетной программе и противодействии российским управляемым авиабомбам.

"Сложная тематика, и если по РЭБ, дронам, ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще надо очень много сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть – Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта", – резюмировал президент.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за текущие сутки российские захватчики осуществили более 100 наступлений и штурмов на всей линии фронта, но бои не прекращаются. Сейчас больше всего боестолкновений зафиксировано на Купянском направлении.

В то же время возле Волчанска Харьковской области россияне пытаются прорвать украинскую оборону. Враг круглосуточно осуществляет пехотные штурмы, применяет различные виды артиллерии, наносит удары КАБами, а также использует беспилотники.

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