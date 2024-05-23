"Фуриоса", "Гарфилд в кино", "Химера" и "Атлас": главные премьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе станет постапокалиптический экшн "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" от культового Джорджа Миллера – с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом в главных ролях.

Также на больших экранах можно будет посмотреть анимационную комедию "Гарфилд в кино", романтическую комедию "Химера" со звездой "Соперников" Джошем О'Коннором в главной роли, историческую драму "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонэм Картер, артхаусный документальный фильм "Нам Джун Пек: Луна – самый старый телевизор" и типичную французскую комедию "Знакомьтесь, Коза!".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет научно-фантастический фильм "Атлас" с поп-иконой Дженнифер Лопес в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Фуриоса: Безумный Макс. Сага

Furiosa: A Mad Max Saga (США, Австралия, 2024, приключения/фантастика/экшн/постапокалиптическое)

Фильм является одновременно приквелом и спин-оффом к фильму "Безумный Макс: Дорога гнева" 2015 года. Его события происходят через 45 лет после упадка мира, когда юную Фуриосу похищают из матриархального Зеленого Места Многих Матерей и отдают в руки большой Байкерской Орды во главе с Дементусом. Пробираясь вместе по Пустоши, они наталкиваются на Цитадель Несмертного Джо. Пока два тирана воюют за господство, Фуриосу ждет много испытаний в попытке найти путь домой.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джордж Миллер, который также снял первые три оригинальные части "Безумного Макса" с Мелом Гибсоном (1979, 1981 и 1985 годы) и перезапустил франшизу в 2015 году фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости" с Томом Харди и Шарлиз Терон в роли Фуриосы.

Главную роль в фильме исполняет Аня Тейлор-Джой (сериал "Ход королевы", фильмы "Ведьма", "Сплит", "Меню", "Варяг"). Изначально роль Фуриосы планировали отдать Шарлиз Терон, использовав технику омоложения, но в итоге Джордж Миллер решил отказаться от этой идеи.

Также в фильме задействованы Крис Хемсворт ("Тор", "Мстители", "Эвакуация"), которому досталась роль Дементуса, Том Берк ("Манк", сериал "Корона") в роли Преторианца Джека, Лейчи Гальм (франшиза "Матрица", сериал "Проповедник") в роли Несмертного Джо и другие.

Премьера фильма состоялась на 77-м Каннском кинофестивале 15 мая 2024 года, а 17 мая он вышел в прокат в Австралии. В остальном мире, в том числе в Украине, его начнут показывать в кинотеатрах с 23-24 мая.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Гарфилд в кино

The Garfield Movie (США, 2024, комедия/приключения/семейный/анимация)

Любимец миллионов – толстый рыжий кот Гарфилд возвращается на большие экраны. Он ненавидит понедельники, обожает лазанью и каждый день проводит у телевизора. Однако на этот раз его ждет неожиданное приключение за пределами дома. После случайной встречи со своим давно потерянным отцом – чумазым уличным котом – Гарфилд и его друг Оди вынуждены оставить беззаботную жизнь и отправиться в безумное путешествие.

В оригинальной версии главных персонажей озвучили Крис Прэтт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода"), Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", франшизы "Звездные войны", "Мстители"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Меню", франшиза "Люди Икс"), Ханна Ваддингем ("Каскадер", сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо") и другие. В украинском дубляже свои голоса главным персонажам дали Владимир Дантес, Григорий Герман, Михаил Кукуюк и другие.

Снял фильм Марк Диндал, который до этого работал во многих проектах Disney как аниматор спецэффектов, а также руководил спецэффектами для нескольких фильмов, таких как "Русалочка" (1989) и "Спасатели. Операция Австралия" (1990). Как режиссер он дебютировал в 1997 году с анимационным фильмом "Коты не танцуют".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 40 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Химера

La chimera (Франция, Италия, Швейцария, 2023, комедия/приключения/романтика)

События фильма происходят в Италии 1980-х годов. Вернувшись в родной городок на побережье моря, Артур сталкивается с местной бандой расхитителей гробниц. Мужчина обладает даром, который очень интересует черных археологов – умение чувствовать пустоту. Его сила помогает обогатиться, открывая в земле тайники древнего мира, но также приводит к неожиданным последствиям.

Главную роль в фильме исполнил звезда "Соперников" Луки Гуаданьино – британский актер Джош О'Коннор, также известный по роли молодого принца Чарльза в сериале "Корона". Компанию ему составили легендарная Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Смерть ей идет", "Астронавт"), восходящая французская звезда Лу Руа-Леколлине ("Три воспоминания моей юности") и итальянская актриса Альба Рорвахер ("Сказка сказок", "Счастливый Ладзаро", "Незнакомая дочь"). Она является старшей сестрой режиссера "Химеры" Аличе Рорвакер ("Чудеса", "Счастливый Ладзаро").

Премьера фильма состоялась еще на Каннском кинофестивале 2023 года, где он участвовал в основной конкурсной программе и получил положительные отзывы от критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Одна жизнь

One Life (Великобритания, Австралия, США, 2023, драма/исторический/байопик)

В центре сюжета фильма – скромный и не публичный джентльмен Николас Уинтон, которого приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей – как в прошлом, так и настоящем.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Отец", "Знакомьтесь – Джо Блэк"), Хелена Бонэм Картер ("Бойцовский клуб", "Чарли и шоколадная фабрика", франшиза "Гарри Поттер"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", "Два Папы", франшиза "Пираты Карибского моря"), Лена Олин ("Девятые врата", "Королева проклятых", "Астронавт"), Джонни Флинн ("Эмма", "Дэвид Боуи: История человека со звезд", сериал "Рипли") и другие.

Снял фильм британский телевизионный режиссер Джеймс Ховз, который до этого работал над многими сериалами, в том числе "Черное зеркало", "Мерлин", "Бульварные ужасы", "Алиенист" и "Медленные лошади". Для него это полнометражный режиссерский дебют.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Нам Джун Пэк: Луна – самый старый телевизор

Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV (США, 2023, документальный/байопик)

Этот документальный фильм посвящен американо-корейскому художнику Нам Джун Пэку, которого называют нострадамусом цифровой эпохи, предсказавшим появление интернета. Его идеи можно найти в глобальных медиа, соцсетях и в эстетике MTV. Художник родился в Корее, которая в то время была оккупирована Японией, а свою творческую свободу нашел в послевоенной Германии, где учился на композитора. Встреча с американским композитором Джоном Кейджем разделила его жизнь на до и после. Вдохновленный его смелыми подходами Нам Джун Пек не уставал экспериментировать: создал искусство из телевизора и перевернул мир современного искусства.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Знакомьтесь, Коза!

Les Chèvres! (Франция, 2024, комедия)

Знаете ли вы, что в 17 веке животных можно было судить за совершение преступления? Мэтр Помпиньяк считает, что нашел дело своей жизни, защищая молодую и невинную Жозетту, ошибочно обвиненную в убийстве маршала... Но он не учел две вещи. Во-первых, ему противостоит грозный оппонент – мэтр Вальвер. Во-вторых, подзащитной Помпиньяка является... коза.

Главную роль в фильме исполнил популярный во Франции комик Дени Бун, наиболее известный по фильмам "Агент Лев", "Любовь – лучшее лекарство" и "Дублер".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,9 из 10 баллов.

Атлас

Atlas (США, 2024, приключения/научная фантастика/драма)

События фильма происходят в высокотехнологичном будущем. Главная героиня Атлас Шеперд – блестящий аналитик-мизантроп с глубоким недоверием к искусственному интеллекту, которая присоединяется к миссии, чтобы захватить робота-отступника, с которым ее связывает таинственное прошлое. Когда планы идут не так, как ожидалось, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта – доверять ему.

Главную роль в фильме исполнила поп-икона Дженнифер Лопес ("Выйду за тебя", "Клетка", "Стриптизерши"). Также в нем сыграли Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Барби"), Стерлинг К. Браун ("Черная Пантера", "Хищник"), Марк Стронг ("Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и Лана Паррия (сериалы "Однажды в сказке", "Линкольн для адвоката").

Снял фильм канадский режиссер Брэд Пейтон, наиболее известный по работе над блокбастерами "Путешествие 2: Таинственный остров", "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, а также постапокалиптическим комедийным сериалом "Рассвет" от Netflix.

Фильм станет доступен на Netflix с 24 мая 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2024 года.

Марина Григоренко