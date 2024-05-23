С начала войны РФ против Украины администрация Байдена была слишком осторожной, но еще есть время это изменить, отмечает автор материала.

В течение последних нескольких недель Россия имела определенные успехи на поле боя, но положение Украины далеко не безнадежное. Администрация Байдена должна увеличить интенсивность своей военной деятельности и тем самым обеспечить победу Украины.

Об этом в колонке для Defense One пишет старший политолог в RAND Эндрю Рпдин. Он отмечает, что осторожность администрации Байдена была заметна с самого начала войны. Объем американской поддержки, предоставляемой Украине, расширяется, но постепенно.

"В апреле 2022 года было объявлено о буксируемой артиллерии, в июне 2022 года – о колесных ракетных комплексах HIMARS, в декабре 2022 года – о противовоздушной обороне Patriot, в январе 2023 года – о наземных боевых машинах, в июле 2023 года – о кассетных боеприпасах, а в апреле – об армейских тактических ракетных комплексах наземного базирования (ATACMS)", – говорится в материале.

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Изменение политики США в нескольких сферах улучшило бы военную ситуацию в Украине с минимальным риском эскалации со стороны России. Во-первых, Соединенные Штаты могли бы отказаться от настаивания на том, чтобы предоставленные ими боеприпасы использовались только на украинской территории, и прекратить давление на Украину, чтобы она воздерживалась от ударов по территории РФ.

Во-вторых, Соединенные Штаты могут расширить свое видимое военное присутствие в Украине. Западные советники должны быть в Украине, чтобы понимать состояние и потребности украинских вооруженных сил для обеспечения необходимого качественного преимущества. Если, по трагическому стечению обстоятельств, американский персонал погибнет в результате российской атаки, администрация Байдена будет иметь значительную свободу действий для контроля над реакцией на нее.

В-третьих, Вашингтону следует расширять свои операции в космосе и киберпространстве в ответ на кибератаки России против американских космических провайдеров и глушение против союзников по НАТО. Россия может пойти на эскалацию, увеличив количество кибератак или других ответных действий, но при этом она рискует разоблачить свои уловки и потерять возможность использовать такие атаки в будущем.

"Дополнительные действия США также могут подтолкнуть других членов Альянса к усилению поддержки, поскольку союзники традиционно полагаются на США как на лидера. Германия не предоставляла танки Leopard, пока США не предоставили Abrams. Возможно, дальнейшая американская поддержка приведет к тому, что Германия предоставит Taurus, собственную крылатую ракету большой дальности. С узкой американской точки зрения, большее участие США – это возможность испытать новые возможности и получить опыт помощи партнеру, который противостоит численно превосходящему противнику. Такой опыт может быть очень важным для помощи Тайваню в противостоянии китайской агрессии", – объясняет Эндрю Радин.

Избежание прямого военного конфликта с Россией является первоочередным интересом. Но предложенные выше меры не являются призывом к привлечению американских вооруженных сил, а скорее средством постепенного усиления американской политики в отношении Украины.

Россия не может бесконечно долго нести непропорциональные потери в живой силе и материальных средствах. Снятие ограничений на американскую помощь позволит Украине отвлечь российские войска и преодолеть их численное преимущество, особенно в то время, когда возобновление российских атак оказывает давление на Украину.

"Соединенные Штаты и их союзники должны воспользоваться необходимой сдержанностью России в отношении НАТО и сделать больше, чтобы помочь Украине победить Россию. Администрация Байдена по понятным причинам была осторожной в начале войны. Сейчас есть возможность для гораздо более интенсивной роли США", – резюмирует автор материала.

Война в Украине: что пишут в западных медиа

Аналитик Bild Юлиан Рьопке пишет, что продвижение российских оккупационных войск на Харьковщине застопорилось. Отмечается, что Украине удалось остановить наступление россиян благодаря поставкам оружия из США.

В то же время The New York Times пишет, что ВСУ на Харьковщине ведут стратегию обороны с медленным отступлением. В то же время тактика россиян радикально изменилась по сравнению с 2022 годом – они "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, затем небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве, с разных направлений".

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