Если человек презирает ваши идеи - это тревожный звоночек, предупредили эксперты.

Когда люди начинают интересоваться, как правильно жить в этом мире, они также могут задумываться над тем, кому они не нравятся из окружения, и каким образом это можно понять.

Есть тонкие признаки, с помощью которых можно понять, что на самом деле какой-то человек к вам чувствует, пишет HackSpirit. По сведениям издания, есть 8 признаков того, что вы не нравитесь кому-то, и они основываются на психологии. Один из таких признаков, по сведениям психологов, - закрытый язык тела (человек отворачивается от вас, избегает зрительного контакта, скрещивает руки).

Такой язык тела - это якобы защитный барьер, который невербально может сигнализировать о том, что человек, который им пользуется, не очень любит своего собеседника. Это стоит принимать во внимание, если кто-то так ведет себя с вами постоянно.

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Как понять что вы не нравитесь мужчине или женщине - другие признаки:

человек избегает бесед с вами, но охотно общается с кем-то другим;

согласно исследованию, человек, которому вы не нравитесь, не будет первым идти на контакт, но в случае обращения может ответить;

человек презирает ваши идеи;

не помнит важные сведения о вас, например, дату рождения, любимую еду;

кажется, будто в ваших историях они не заинтересованы;

ваши разговоры короткие.

Еще одним признаком того, что кто-то не очень хорошо к вам относится, является уровень доступности. По мнению психологов, если человек часто для вас недоступен, то он, скорее всего, не очень заинтересован в отношениях с вами.

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее УНИАН узнал, какие признаки умного человека по языку тела. Отмечалось, что, в частности, речь идет об обдуманных и неторопливых жестах, отражении поведения собеседника и регулярных движениях глазами.

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