Мужчина получил наказание в виде испытательного срока.

Житель Кривого Рога Днепропетровской области, который дважды отказался от боевой повестки, отделался условным наказанием. Соответствующее решение принял Ингулецкий районный суд Кривого Рога.

В приговоре отмечается, что указанный мужчина в январе этого года был признан военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. Впоследствии ему вручили повестку о явке в сборный пункт для отправки в соответствующее подразделение воинской части. Однако военнообязанный от получения повестки отказался.

Через некоторое время он повторно отказался от боевой повестки, после чего его обвинили в уклонении от призыва.

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В суде мужчина объяснил, что уклонился от мобилизации, поскольку является ограниченно годным, в частности, имеет заболевания глаз, в ВСУ не служил. В содеянном раскаялся.

В материалах дела говорится, что военнообязанный имеет такие заболевания как шейный остеохондроз, периферическая дегенерация сетчатки с ретиношизисом, ограниченная лазерной коагуляцией, миопия с астигматизмом.

Он признан виновным в уклонении от призыва и приговорен к 3 годам заключения.

Однако судья приняв во внимание то, что мужчина имеет положительную характеристику с места работы, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также нетяжесть преступления и предоставленные выводы относительно состояния здоровья, решил назначить ему один год испытательного срока.

Другие приговоры уклонистам

В Черновицкой области за уклонение от мобилизации к одному году и десяти месяцам ограничения свободы приговорили военнообязанного.

Мужчина был признан годным для прохождения военной службы. Однако, получив повестку для отправки в воинскую часть, категорически отказался от службы в армии. Он объяснил это тем, что его родной брат, который является военнослужащим, не советует ему идти в ВСУ.

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