Такая процедура разрешена в нескольких случаях.

Военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

Об этом рассказал "Фактам" юрист Ростислав Кравец.

Причинами для отказа от повестки могут быть следующие факты:

в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

В связи с этим эксперт советует тщательно ознакомиться с повесткой на этапе ее вручения. Она должна обязательно содержать ФИО призывника; год рождения и адрес; место его работы; вид повестки; дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться; название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Мужчина при получении повестки должен иметь при себе документы для подтверждения личности. В случае обнаружения ошибки в повестке от нее можно отказаться, сотрудник военкомата должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей. Его передают в Центр комплектования (военкомат), изредка - в полицию.

Кравец объясняет, если повестку пытается вручить полицейский или представитель теробороны, от нее также можно отказаться.

"Как таковых правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки, - отмечает юрист.

В случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакой ответственности. Штраф можно получить лишь за нарушение правил воинского учета, его даже можно оспорить в суде.

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