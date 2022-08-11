За уклонение от воинского учета можно получить не только штраф.

В Украине военнообязанным грозит ответственность за непостановку на воинский учет.

Об этом рассказал "Фактам" юрист Ростислав Кравец.

"На сегодняшний день предусмотрены штрафы лицам за то, что они не станут на воинский учет. Однако это не существенное правонарушение", - поясняет он.

По его словам, штрафы за это правонарушения регулируются Админкодексом Украины.

"Штрафы для военнообязанных предусмотрены в размере от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение в течение года - от 850 до 1 700 гривен", - говорит Кравец.

Эксперт также отмечает, что уклонение от воинского учета влечет уже уголовную ответственность - статья 337 УК предусматривает штраф 5100-8500 гривен либо исправительные работы на срок до одного года. Примечательно, что штрафовать могут и руковолителей предприятий, где работает нарушитель.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Также в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.