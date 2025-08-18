Комментарии пользователей поражают честностью и откровенностью.

В сети разгорелась активная дискуссия: пользователи делятся своими наблюдениями и опытом, обсуждая тему, которая волнует многих, - с каким типом людей они точно никогда не станут строить отношения. От личных историй до неожиданных психологических наблюдений - комментарии поражают честностью и откровенностью. Кажется, каждый готов назвать свои "красные флаги" и поделиться тем, что для него неприемлемо в партнере.

Соответствующую дискуссию инициировал один из пользователей соцсети Reddit: "С каким типом людей вы никогда не станете встречаться? Я говорю не о физических характеристиках, а о менталитете, мнениях и т. д.".

В комментариях другие пользователи назвали множество качеств, привычек, недостатков, которые их особенно отталкивают в потенциальных партнерах. Вот как некоторые из них охарактеризовали тех, кто точно не подходит им для отношений:

- "пожиратель энергии";

- манипулятор;

- человек, который не может или не хочет заботиться о себе и своем жилом пространстве;

- лжец;

- нарцисс и эмоционально недоступный;

- те, кто считает, что прямота и грубость - одно и то же;

- антипрививочник, сторонник теорий заговора;

- эгоистичный, ленивый, жестокий, безэмпатичный, без амбиций и с другими политическими взглядами;

- расист;

- любой, у кого синдром главного героя;

- тот, кто ест с открытым ртом;

- тот, кто не может ошибаться и злоупотребляет двойными стандартами;

- высокомерный.

- курильщик;

- человек с постоянной ментальностью жертвы;

- женщины, которым комфортно носить слишком открытую одежду.

Кроме того, в комментариях, как тех, кто их отталкивает, юзеры указали консерваторов и людей с традиционными ценностями, сторонников Дональда Трампа или республиканцев в целом, а также женатых или людей с детьми.

