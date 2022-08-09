Получение повестки не означает будущую отправку на фронт.

Вручать повестки военнообязанным в Украине имеют право сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов), представители органов местного самоуправления и полиции.

Об этом рассказала 24 каналу юрист Екатерина Анищенко.

"Как правило, вручение повестки происходит с участием сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.", - пояснила она.

Также украинцам напомнили, что вручение повестки не означает автоматическое отправление на фронт, однако такая вероятность есть.

Повестки могут выдавать с целью уточнения учетных данных, направления на прохождение медицинской комиссии, призыва на срочную военную службу (сейчас не выдается). Также существует повестка мобилизационного распоряжения, которую также называют "явкой с вещами".

Ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации 2022. В частности, по словам начальника Управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.