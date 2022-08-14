Военные соглашаются, что в некоторых случаях вручение повестки выглядит как наказание.

Повестку можно вручать в любом месте, не запрещенном законодательством.

Как заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, вручать повестки по домашним адресам военнообязанных не эффективно просто из-за того, что люди могут не открывать двери, пишет Liga.NET.

"Начальники территориальных центров выбирают места, где много людей, – говорит Горбач. – Вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и чтобы там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой".

По словам Горбача, военно-учетные данные граждан постоянно меняются – у кого-то рождаются дети, кто-то начинает болеть, а кто-то получает образование, женится или разводится. Все это постоянно нужно уточнять.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", – продолжает Горбач.

Военный соглашается, что в некоторых случаях вручения повестки выглядит как наказание – например, когда их дают тем, кто нарушил комендантский час, и тем более когда такого военнообязанного уличили в ночном клубе.

"Возможно, это и выглядит как наказание, - говорит Горбач. - Но это не наказание. Просто некоторые начальники территориальных центров, скажем так, ищут самый эффективный способ вручить повестку. Мы же не идем на рыбалку в место, где не ловится рыба? Так и здесь. Тем более то, что человек находился в ночном клубе и нарушил комендантский час, не означает, что он не сознательный, имеет плохие моральные качества или вообще преступник. Это может быть абсолютно адекватный человек. Просто не она сама пришла в территориальный центр, а ее пригласили".

То же самое касается мужчин, которые еще весной эвакуировались на запад страны. По словам Горбача, по статистике, таким людям вручили в разы меньше повесток, чем тем, кто зарегистрирован в западных областях: "Хотя субъективные впечатления могут быть другими".

Напомним, в Украине планируют продлить военное положение, а вместе с ним – мобилизацию - президент Владимир Зеленский уже внес соответствующий законопроект в Раду. Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

Несколько изменилась система комплектования ВСУ. Если ранее говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности. Чтобы там были все те, кто может понадобиться. Кого сейчас не хватает в армии, а кого уже набрали - по ссылке.

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