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Компания Favbet в рамках проекта "Люди будущего" профинансировала установку современного бионического протеза одному из пациентов Львовского центра "Несокрушимые". Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

Издание Sportarena опубликовало фильм об истории Вячеслава. 

Вячеслав Смыслов - украинский военнослужащий и отец троих детей. Родился и вырос в Мариуполе, в 2015-м присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать родной город от российской агрессии.

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Во время полномасштабного вторжения Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней среди первых вошел в Херсон, а позже – сдерживал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие - многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя. После длительной реабилитации попал в центр "Несокрушимые", где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании Favbet. 

Фото Бионический протез от Favbet 07 февраля 2024
Фото Бионический протез от Favbet 07 февраля 2024
Фото Бионический протез от Favbet 07 февраля 2024

Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся к мирной жизни и вместе с женой занимается воспитанием детей. Однако мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с собратьями.

"Слава Смыслов - настоящий киборг, и для меня лично – пример большой несокрушимости", – говорит Никита Дмитрулин, журналист издания Sportarena.

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