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Компания Favbet в рамках проекта "Люди будущего" профинансировала установку современного бионического протеза одному из пациентов Львовского центра "Несокрушимые". Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

Издание Sportarena опубликовало фильм об истории Вячеслава.

Вячеслав Смыслов - украинский военнослужащий и отец троих детей. Родился и вырос в Мариуполе, в 2015-м присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать родной город от российской агрессии.

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Во время полномасштабного вторжения Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней среди первых вошел в Херсон, а позже – сдерживал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие - многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя. После длительной реабилитации попал в центр "Несокрушимые", где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании Favbet.

Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся к мирной жизни и вместе с женой занимается воспитанием детей. Однако мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с собратьями.

"Слава Смыслов - настоящий киборг, и для меня лично – пример большой несокрушимости", – говорит Никита Дмитрулин, журналист издания Sportarena.

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