Адаптивный карантин с 22 мая: что в Украине заработает и какие мероприятия разрешат проводить

В частности, разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал перечень мероприятий и объектов, которые возобновляют работу с 22 мая в регионах при условии соответствия критериям адаптивного карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства.

Читайте такжеВ Киеве после открытия детсадов родителям запретят заходит внутрь«Если тот или иной регион соответствует всем необходимым критериям, то в этом регионе происходит послабление. Первое такое послабление состоится с 22 мая, это у нас такой первый этап (адаптивного карантина - УНИАН)», - заявил он.

Министр рассказал, что будет разрешено с 22 мая в тех регионах, где будет ослабление карантина: проведение спортивных мероприятий без зрителей с участиеем не более 50 человек; спортивные мероприятия, в которых будут участвовать более 50 человек, возможны только по согласованию с Минздравом с последствиями оценки эпидемических рисков; проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания; деятельность гостиниц, кроме функционирования в гостиницах ресторанов и спа-зон; регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и межобластном сообщении при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Также он напомнил, что начиная с 25 мая будут разрешены перевозки пассажиров в метро, а также посещение учреждений дошкольного образования.

«Этот этап продлится до 1 июня, затем наступает следующий этап и так по 10 дней (до 22 июня - УНИАН), но исключительно на основе признаков адаптивного карантина, который мы вводим», - подчеркнул министр.

Степанов отметил, что сегодня, например, Черновицкая область не может перейти к ослаблению карантина.

«В области есть большое количество заболеваемости, есть нагрузка на койки более 50%. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем надеяться, что до 1 июня там количество заболеваемости будет падать и будут выздоравливать наши граждане», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.