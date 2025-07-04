При рассмотрении дела суд опирался не только на 21 ст. Конституции Украины, но и на практику ЕСПЧ.

Впервые в Украине суд признал наличие брачных отношений между двумя мужчинами. Деснянский районный суд города Киева установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей.

Об этом пишет ОО Инсайт. Дело сопровождала команда организации и адвокат Оксана Гузь. Там рассказывают, что Зорян Кись с 25.06.2024 г. находится на дипломатической службе за рубежом. В то же время его партнеру Тимуру Левчуку было отказано в праве на выезд за границу как члену семьи. Отмечается, что мужчины проживают вместе с 2013 года.

"Еще в 2017-м пара провела гражданскую церемонию в Украине, а в 2021-м официально заключила брак в США. Из-за отказа МИД признать их членами одной семьи, мужчины обратились в суд", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что заявление впервые было подано в сентябре 2024 года, и Деснянский суд Киева отказал в открытии производства. Апелляционная инстанция оставила отказ в силе.

В то же время Верховный Суд в феврале 2025 года удовлетворил кассационную жалобу и направил дело на новое рассмотрение, и уже в мае суд открыл соответствующее производство.

"10 июня 2025: Суд принял решение об установлении факта совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений). Подтверждено наличие брачных отношений между мужчинами – на основе совместного проживания, бюджета, приобретенного вместе имущества, длительных отношений и взаимной поддержки", – рассказали в организации.

Отмечается, что при рассмотрении дела суд опирался не только на 21 ст. Конституции Украины (Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми), но и на практику Европейского суда по правам человека.

"Это решение создает важный прецедент в деле правового признания однополых отношений в Украине. На фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов (регистрируемых партнерств или браков), судебное признание факта семейных отношений – это пока единственный инструмент защиты прав таких пар", – добавили в ОО Инсайт.

Однополые партнерства в Украине

Еще в 2022 году на сайте президента появилась петиция о легализации однополых браков. Она набрала необходимое количество голосов и была отправлена на рассмотрение президента.

Владимир Зеленский тогда заявил, что согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. При этом в условиях военного положения изменения в Конституцию вносить нельзя.

В марте 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о регистрируемых партнерствах.

В то же время предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что украинская церковь не готова благословлять однополые браки. По его словам, "это противоречит христианскому учению".

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