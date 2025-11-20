Официально развестись можно даже тогда, когда один из супругов за границей, на фронте или вообще не выходит на связь.

Развод в Украине можно оформить даже тогда, когда один из супругов находится за границей, на фронте или вообще не выходит на связь. УНИАН пообщался с адвокатом по разводам Павлом Осадчим, который пояснил, что суд не требует согласия или присутствия второй стороны. Важно лишь правильно подать документы. Даже если один из супругов против развода, суд может предоставить короткий срок на примирение, но расторжение брака откладывается лишь временно.

Как расторгнуть брак в одностороннем порядке

По словам адвоката, супруги могут оформить развод двумя путями - через ЗАГС или через суд. Если оба согласны на разрыв и не чинят препятствий, они вместе подают заявление в ЗАГС, а через 30 дней приходят повторно, чтобы окончательно подтвердить решение и получить документы. Так государство убеждается, что за это время они не передумали.

Но бывают другие ситуации. Например, супруги без детей не могут собраться вместе: жена уехала за границу во время войны, а муж служит на фронте и не имеет возможности приехать в ЗАГС. В таком случае один из них может обратиться в суд и пройти процедуру развода в судебном порядке.

"Подается заявление по месту регистрации проживания ответчика. То есть, если муж прописан в Харькове, а жена во Львове, то инициатор-мужчина обращается в суд во Львове, именно там, где прописана жена. И наоборот, если жена во Львове прописана, а он в Харькове, то инициатор-жена обращается в Харьковский суд", - сообщил адвокат.

Если супруги не могут или не хотят обратиться в ЗАГС для подачи заявления, или в семье есть несовершеннолетние дети, развод происходит только через суд, говорит правозащитник.

В таком случае действуют те же правила территориальной подсудности: обращаться нужно по месту регистрации ответчика. То есть если жена живет и зарегистрирована в Одессе, а муж - в Чернигове, то иск она должна подавать именно в суд в Чернигове, независимо от того, где фактически проживает.

"Но есть исключение. Если в Одессе вместе с женой зарегистрированы их дети и есть подтверждение, что они фактически там проживают, жена может подавать документы по месту жительства в Одессе - без необходимости ехать в Чернигов. Все процедуры в таком случае проводятся на месте. Если кто-то из родственников не соглашается, вопрос решается через суд", - подчеркнул адвокат Павел Осадчий.

Если родители не могут добровольно договориться, с кем именно будут жить дети, этот вопрос не решается автоматически во время развода. Речь идет не об адресе регистрации, а именно о том, с кем - с матерью или отцом будет проживать ребенок.

"В таком случае нужно подавать отдельное заявление в суд. Эта процедура рассматривается не в рамках дела о расторжении брака, а в отдельном деле - об определении места жительства ребенка", - пояснил адвокат.

Вопрос имущества в этом процессе также не рассматривается. Их можно решить отдельно и даже после официального развода. Адвокат привел пример из собственной практики, когда супруги сначала поделили имущество, а потом остались в браке.

Как развестись, если муж против

По словам юриста, "можно расторгнуть брак и жене с мужем, и мужу с женой - в одностороннем порядке". Удобнее всего это сделать через адвоката. Достаточно заключить соглашение - лично или дистанционно, даже с использованием электронной подписи.

"Адвокат подготовит все документы, подаст их в суд и проконтролирует дело от начала до конца. При этом лично посещать суды не нужно", - объясняет специалист.

Осадчий отмечает, что такая процедура удобна для тех, кто не может приехать в Украину или, например, находится на фронте. Если жена подает на развод, а муж внезапно появляется и заявляет, что "не дает развод", это не останавливает процесс.

"Это не так, что кто-то "дает" или "не дает" развод - это из сериалов. В таком случае суд лишь может предоставить срок на примирение, впрочем "вечно" же вы его женой быть не можете, даже несмотря на то, что он против развода", - объясняет он.

Такой срок по закону составляет от одного до шести месяцев, в среднем от 1 до 3 месяцев. Его цель - дать супругам шанс попробовать сохранить семью. "Кто хочет примирения, должен ходить в цветочный, заходить в ювелирный салон", - шутит адвокат.

Если же примирения не произошло, суд переходит к расторжению брака. Получить второй срок на примирение почти нереально, впрочем, в очень редких обстоятельствах суд может принять такое решение, если есть другие факторы.

По какой процедуре происходит развод, если у пары есть дети

По словам адвоката, возможны несколько путей, как урегулировать вопрос о детях после развода.

Первый вариант - родители мирно договариваются: дети живут с одним из них, второй помогает финансово и имеет возможность видеться с детьми. Все решено устно и без дополнительных формальностей.

Второй вариант - те же договоренности, но оформленные письменно. Родители составляют и подписывают нотариальный договор, где фиксируют все условия: проживание, алименты, порядок общения.

Третий вариант - когда есть спорные моменты и родители не могут прийти к согласию, они могут обратиться в службу по делам детей (орган опеки и попечительства). Этот орган проводит обследование условий проживания и готовит свое заключение относительно того, с кем ребенку будет целесообразнее проживать.

Четвертый вариант - обращение в суд. В таком случае решение принимает суд, и оно является обязательным к исполнению. Орган опеки также участвует в процессе, по инициативе суда.

Когда брак не может быть расторгнут

Раньше, говорит адвокат, действовала норма, по которой суды отказывались рассматривать дела о разводе, если их общему ребенку еще не исполнился год - материалы просто возвращали. Теперь эта норма полностью исключена из Семейного и процессуального кодексов, отметил Осадчий.

Сколько стоит развод без согласия мужа

Сегодня на рынке юридических услуг много предложений - от студентов, которые готовы сделать все "и бесплатно, и за 500 грн", до опытных юристов, для которых стоимость работы может достигать 5 и 15, а иногда и 50 тысяч. Единой цены нет, говорит адвокат.

Он отметил, что при этом людям доступна и бесплатная правовая помощь. Но адвокат предостерегает от того, чтобы "качать заявления из интернета".

Что-то может и получится, но риск "набить шишки" очень высок. Если нужен быстрый и качественный результат, лучше обращаться к специалисту, подчеркнул Осадчий.

справка Павел Осадчий адвокат по семейному праву, медийный эксперт, основатель онлайн-сервисов разводов Павел Осадчий – адвокат по семейному праву, медийный эксперт, основатель онлайн-сервисов разводов, что делает процесс разрешения семейных споров более простым и доступным для тысяч украинцев. Есть более 25 лет юридической практики. Специализируется на разводах, разделе имущества, алиментах, определении места жительства детей. Представляет интересы клиентов в Украине и за рубежом – даже без их физического присутствия в суде. Автор популярных правовых сообщений, постоянный эксперт медиа, спикер по темам семейных правоотношений. Основатель цифровых сервисов, помогающих украинцам оформлять документы, преодолевать бюрократию и защищать свои права.

