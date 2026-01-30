РФ остановила обмен пленными с Украиной, - Зеленский

По словам президента, Москва не чувствует, что это им что-то дает.

Россия остановила процесс обмена военнопленнымис Украиной. Об этом во время беседы с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает "Украинская правда".

"Россияне остановили процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людьми, потому что не чувствуют, что им это что-то дает. Они считают, что это дает нам. Но я думаю, что им нужно также думать о своих людях, своих военных", – заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обмен пленными между Украиной и РФ планировался на Новый год. Впрочем, по словам Зеленского, РФ его затягивает. Президент отметил, что Украина готова обменять пленных по формуле "всех на всех", однако Москва откладывает любые договоренности об обмене.

В октябре прошлого года в рамках очередного обмена Украина освободила из российского плена 185 защитников.

В ноябре секретарь СНБО Рустем Умеров заявлял, что Украина возобновила переговоры с РФ об обмене пленными. По его словам, тогда речь шла о возможном освобождении 1200 пленных. Однако пока этого обмена не произошло.

