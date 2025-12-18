Этот отпуск должен предоставляться без каких-либо дополнительных условий.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет военнослужащим, освобожденным из плена, по их желанию дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно реализации права на отпуск освобожденным из плена военнослужащим" (регистрационный номер 14092) проголосовало 258 народных депутатов Украины.

Отмечается, что этот отпуск должен предоставляться без каких-либо дополнительных условий.

При обсуждении законопроекта нардепы отмечали, что на сегодня от освобожденных из плена украинских защитников требовали сразу определиться, будут ли они оставаться в армии.

Законом предусмотрено, что отпуск будет предоставляться целиком, без разделения на части и независимо от решения о продолжении или увольнении с военной службы.

Народный депутат Украины Федор Вениславский подчеркнул на заседании парламента, что этот законопроект предусматривает, что военнослужащие, попавшие в плен, после освобождения будут иметь возможность продолжить военную службу, но перед тем пройти процесс реабилитации.

"По информации наших защитников, которые были освобождены, пребывание в российском плену это то же самое, что пребывание в сталинских застенках. И бесспорно люди после плена нуждаются в психологической, физической реабилитации. За 90 дней они смогут восстановиться и дальше с оружием в руках воевать против российских оккупантов", - подчеркнул он.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2025 года состоялся новый обмен пленными с Россией. Украина освободила из российской неволи 185 защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что возвращено из российского плена сто восемьдесят три рядовых, сержантов и двое - офицеров.

В частности, среди освобожденных воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей.

