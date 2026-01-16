На Новый год планировался обмен пленными, но РФ его затягивает, - Зеленский

Также РФ откладывает вопрос обмена в формате "всех на всех".

В конце 2025 года были договоренности об обмене военнопленных, однако Россия его затягивает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

"Тысячу человек обменять. В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Россия. Почему они не обменивают? Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека. Давайте поменяем 1000 человек - отложили. Давайте обменяем хотя бы 500 - отложили. Давайте обменяем всех на всех. Это часть 20 пунктов. Откладывается", - сказал Зеленский.

Он также в очередной раз подчеркнул необходимость давления на Россию для принуждения ее к миру.

Видео дня

"Нужно достаточное давление на Россию и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому", - добавил Зеленский.

Обмен пленными с РФ - что известно

В октябре прошлого года в рамках очередного обмена Украина освободила из российского плена 185 защитников.

В ноябре Украина и РФ возобновили переговоры об обмене.

В декабре Зеленский заявил, что прилагаются усилия с целью возобновления обмена пленными, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, удерживаемых Россией.

