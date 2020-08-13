"Корректирующее обучение": у школьников проверят знания, полученные во время карантина

Новый учебный год начнется традиционно - 1 сентября.

У школьников в начале нового учебного года проверят знания, полученные ими в ходе дистанционного обучения на карантине.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования и науки, пишет "РБК-Украина".

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По информации ведомства, проверку проведут в формате "корректирующего обучения".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сообщили в МОН.

Новый учебный год: что известно

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