"Корректирующее обучение": у школьников проверят знания, полученные во время карантина
10:27, 13 августа 2020Общество
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Новый учебный год начнется традиционно - 1 сентября.
Знания, полученные на карантине, проверят / фото УНИАН
У школьников в начале нового учебного года проверят знания, полученные ими в ходе дистанционного обучения на карантине.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования и науки, пишет "РБК-Украина".
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По информации ведомства, проверку проведут в формате "корректирующего обучения".
"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сообщили в МОН.
Новый учебный год: что известно
- Занятия в школах традиционно начнутся 1 сентября.
- Ответственность за соблюдение новых санитарных норм в школах возложена на их руководство.
- В Киеве проверят общежития и учебные заведения для недопущения вспышек коронавируса.
- Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года.
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