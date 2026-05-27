В Украине появился новый праздник: как он связан с фестивалем 'Червона рута'

Верховная Рада приняла Постановление об установлении Дня украинской музыки (№15053).

Как сообщает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 292 народных депутата. Одним из инициаторов соответствующего проекта постановления является спикер парламента Руслан Стефанчук.

Этим постановлением предусматривается установить в Украине День украинской музыки, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.

Кабинет министров в трехмесячный срок со дня принятия этого постановления должен разработать и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинской музыки. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Инициатива об установлении праздника

В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива об установлении Дня украинской музыки была высказана представителями музыкальной индустрии во время встречи с руководством Рады в сентябре.

"Музыкальное сообщество подчеркнуло необходимость системной государственной поддержки украинской музыки в условиях культурной деколонизации и необходимости вытеснения российского контента из украинского медиапространства", – говорится в тексте.

Почему выбрана именно третья суббота сентября

Также отмечается, что выбор даты для празднования имеет глубокое историческое и символическое значение. Ведь она связана с событиями фестиваля "Червона Рута" 1989 года в Черновцах, когда 24 сентября на закрытии фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный тогда гимн "Ще не вмерла Україна".

"Это был акт невероятного мужества участников, которые рисковали свободой и жизнью, исполняя будущий гимн независимой Украины перед тысячами зрителей", – говорится в пояснительной записке.

