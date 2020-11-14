Предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.
Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
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"Сейчас перекрыта трасса Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - рассказала Алла Ващенко.
Утром 14 ноября против карантина выходного дня также выступили и предприниматели одного из крупнейших рынков страны в Черновцах.
14 ноября в 00:00 начал действовать "карантин выходного дня", который ограничивает работу предприятий общественного питания (кроме услуг "на вынос"), торгово-развлекательных центров, развлекательных центров, субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения и пр.
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