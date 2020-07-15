На Волыни карантин ослабили, несмотря на рекомендации Минздрава

По информации Минздрава, Волынская область вошла в перечень регионов, показатели которых не позволяют ослабить карантин.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Волынской области сегодня решила отменить некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

По словам главного санврача области, в течение последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

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Так, показатель динамики случаев инфицирования приобрел устойчивую тенденцию ко снижению и на сегодня составляет минус 22,6 % (при рекомендуемом не более +10 %). Количество заражений за последнюю неделю уменьшилось на 30 %. Средний показатель заболеваемости в области снизился до 28,3 на 100 тыс. населения.

«Следовательно, по представлению главного санитарного врача области, учитывая эпидситуацию и постановление КМУ №588 от 8 июля 2020 года, члены комиссии проголосовали за некоторые смягчения карантинных норм», – информирует пресс-служба администрации.

ОГА позволила восстановить межобластное, междугороднее и пригородное пассажирское сообщение и открыть детские сады. Кроме того, ночным клубам, кинотеатрам и заведениям общественного питания позволили работать с 7:00 до 23:00.

Однако, по информации Минздрава, Волынская область вошла в перечень регионов, показатели которых не позволяют ослабить карантин.

Как сообщал УНИАН, комиссия ТЭБ и ЧС Днепропетровской области поддержала решение Кабмина относительно усиления карантина в области в связи с ростом количества инфицированных COVID-19 в регионе.

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