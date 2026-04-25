В Украине впервые осудили сотрудника ТЦК за препятствование работе омбудсмена

Этой блокировкой пытались скрыть вопиющие нарушения.

В Закарпатской области суд впервые признал сотрудника ТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена во время проверки.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram. "Вижу системную проблему – в разных регионах продолжаются случаи, когда моим региональным представителям препятствуют в работе во время мониторинговых визитов. Это недопуск в помещения, непредставление информации, попытки блокирования визитов, в частности со стороны отдельных ТЦК и СП. Такие действия напрямую влияют на возможность обеспечения защиты прав человека и затрудняют выполнение нашего мандата. В итоге – это всегда о конкретном человеке, чьи права остаются без должного реагирования", – отметил он.

По словам Лубинца, Закарпатье стало показательным примером, и уже есть первый случай, когда суд дал юридическую оценку таким действиям.

Он отметил, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена. За этой блокировкой пытались скрыть вопиющие нарушения – возможное незаконное удержание людей, применение наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

"Мы не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса омбудсмена являются противоправными. Это четкий сигнал – парламентский контроль не может блокироваться, а такие действия имеют правовые последствия. В то же время эти материалы уже находятся в работе правоохранительных органов", – рассказал Лубинец.

Нарушения со стороны ТЦК

Как сообщал УНИАН, невеста бывшего чиновника ТЦК Богдана Васкевича случайно раскрыла его роскошную жизнь. Журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что экс-военный пользуется элитной недвижимостью, принадлежащей его родственнику.

О роскошной жизни Васкевича стало известно благодаря снимкам его невесты – блогерши Алины из Одессы. Женщина опубликовала несколько фотографий со своим женихом, лицо которого она скрыла сердечком.

По татуировке на руке журналисты установили, что на снимках Богдан Васкевич, который не менее 8 лет занимал различные должности в районных ТЦК Одессы и Одесской области. В октябре 2023 года его называли заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

На совместных с Васкевичем фотографиях Алина позировала, в частности, в престижном львовском отеле и SPA-комплексе Emily Resort. Журналисты отметили, что ночь в самом дешевом номере этого отеля стоит не менее 12 тыс. грн.

