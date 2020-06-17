В Тернополе решили усилить карантин

В городе, среди прочего, запретят почти все массовые мероприятия.

В Тернополе решили усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщает городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

На сегодняшнем заседании штаба было решено следующее:

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Запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

Запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);

В заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер;

Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

Деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение указанных выше требований, запретят;

Перевозки пассажиров осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

Кроме того, с завтрашнего дня в городе будут ежедневно проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ, чтобы убедиться, насколько там придерживаются ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин решил продлить действие адаптивного карантина до 31 июля.

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