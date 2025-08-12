Отмечается, что чествование погибших это моральный долг и равнодушных быть не может.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер выступил с требованием, чтобы все жители региона каждый день в 9 утра останавливали транспорт для чествования погибших украинских героев.

Соответствующее письмо из ОВА получили представители органов местного самоуправления, различных учреждений, медицинские учреждения. В своем заявлении Капер сослался на указ президента Украины от 16 марта 2022 года, которым установлено, что ежедневно в 9:00 нужно останавливаться на минуту молчания, чтобы почтить память каждого погибшего воина и мирного жителя.

"Требую от: городских голов, органов местного самоуправления, районных военных администраций, руководителей государственных учреждений и органов власти, коммунальных предприятий, руководителей частных предприятий и организаций, учебных заведений, учреждений здравоохранения, бизнеса, всех других структур и учреждений на территории области, а также неравнодушных граждан - неукоснительно выполнять этот указ", - подчеркнул Кипер.

Он добавил, что не может быть никаких "забыли", "не услышали", "мы были заняты". Если хватает времени на кофе, разговоры или телефон, значит хватит и на одну важнейшую минуту тишины.

"Ежедневная минута молчания - это не просто пауза. Это свидетельство нашей памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь за Украину. И это наш моральный долг, равнодушных быть не может. В 9:00 - вся Одесская область стоит", - подчеркнул Кипер.

Как пояснили УНИАН в военной администрации, сейчас есть проблема с остановкой общественного транспорта в Одессе и области во время минуты молчания. Поэтому на прошлой неделе соответствующее поручение Кипера в виде письма получили все учреждения, заведения, органы самоуправления.

"Это касается абсолютно всех - государственных органов власти, коммунальщиков, рядовых граждан. Людей, которые находятся на работе или на улице, передвигаются пешком или на автомобиле... почтение памяти погибших - наш долг и наша совесть", - подчеркнули в ОВА.

Указ о минуте молчания

Указ президента Украины №143/2022 предусматривает "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" был подписан Владимиром Зеленским в марте 2022 года из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В ряде населенных пунктов люди чествуют погибших, в том числе в 9.00 останавливается транспорт. В других странах мира также чествуют украинских героев. Например, правительство Великобритании объявило 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, общенациональную минуту молчания.

