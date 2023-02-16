Минута молчания состоится в 11:00 (13:00 по киевскому времени).

Правительство Великобритании объявило 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, общенациональную минуту молчания. Она состоится в 11:00 (13:00 по киевскому времени).

Как сообщается на сайте британского правительства, к минуте молчания присоединится в своей резиденции и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Этот национальный момент даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать непоколебимую солидарность Великобритании со страной", – говорится в сообщении.

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Британское правительство призывает присоединиться к минуте молчания отдельных людей и организации по всей стране, отметив, что с начала войны тысячи украинцев погибли, защищая свою свободу, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. 114 400 украинцев нашли убежище в Великобритании.

"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушения на наш континент, вынудило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России. Я невероятно горжусь реакцией Соединенного Королевства, и в течение прошлого года общественность Великобритании продемонстрировала свою истинную щедрость духа и неизменную веру в свободу", – заявил Риши Сунак.

Война в Украине: роль Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Великобританию, который состоялся в среду, 8 февраля, был достигнут ряд договоренностей. В частности, Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что его страна присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться привлечения России к уголовной ответственности за вторжение в Украину.

В целом с начала российского полномасштабного вторжения Великобритания предоставила Украине 4 млрд фунтов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку.

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