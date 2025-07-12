Гимн Украины хотят включать ежедневно в 09:00 по громкоговорителю по всей стране.

На сайте Кабинета министров Украины от 7 июля зарегистрирована петиция с предложением каждое утро в 09:00 во всех украинских городах включать гимн Украины после минуты молчания в память о жертвах войны, а для тех, кто будет игнорировать - предлагается ввести штраф, говорится в тексте петиции.

Несмотря на то, что уже немало городов в стране и так ввели перед началом рабочего дня обязательную минуту молчания, чтобы почтить память тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину, автор петиции Павел Сиващенко предлагает включать гимн нашей страны по громкоговорителю, чтобы все без исключения отдавали дань уважения не только погибшим воинам, но и жертвам российской агрессии, ведь за время полномасштабной войны погибло немало гражданских лиц, среди которых и дети.

Тем самым, считает автор петиции, этот ритуал станет важным символом единства украинского народа, положительно повлияет на сознание граждан и будет сформирован новый уровень уважения к жертвам войны.

Видео дня

"Этой петицией сообщество неравнодушных украинцев требует сделать минуту молчания "тотальной и неотвратимой", чтобы "каждый утюг" в Украине в каждом населенном пункте Украины "говорил": остановись, почти память павших за Украину", - написал автор петиции.

Поскольку в каждом крупном городе и населенных пунктах по всей стране есть громкоговорители, с помощью которых население информируют об опасности в случае российских атак, автор петиции предложил также ежедневно включать и гимн Украины как почтение памяти украинцев, погибших из-за России.

Если же человек будет публично игнорировать минуту молчания, в тексте петиции указывается, что за это должна быть административная ответственность, то есть, нарушителю могут выписать штраф.

При этом, исключение предлагается установить для работников неотложных государственных или коммунальных служб или других неотложных категорий.

Сиващенко добавил, что перед подачей этой петиции он проводил в социальных сетях опрос на эту тему и получил поддержку от многих пользователей.

Поэтому, он считает, что его предложение украинцы одобрят. Сейчас из необходимых 25 тысяч голосов собрано 513 подписей, но еще есть 85 дней, чтобы эту петицию рассмотрел Кабмин.

Российские атаки по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что ночь на 12 июля была неспокойной в Украине - Россия атаковала ряд украинских городов ракетами и дронами. В Воздушных силах Украины сообщили, сколько вражеских объектов в небе было уничтожено.

Также мы писали, что во Львове в результате российской атаки уничтожено несколько жилых домов, есть пострадавшие. В Харькове было попадание по объекту критической инфраструктуры, также есть жертвы.

Вас также могут заинтересовать новости: