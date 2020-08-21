Мэр Черновцов предупредил о массовых протестах в городе из-за "красной" зоны карантина

С 24 августа в Черновцах должны усилить карантинные ограничения.

В Черновцах из-за попадания города в "красную" карантинную зону и ужесточения ограничений могут начаться протесты местного бизнеса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил и.о. мэра города Алексей Каспрук.

"Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука приостановлены полномочия - ред.), она как бы формально с этим всем согласна", - сказал он.

Каспрук подчеркнул, что не все местные жители верят в опасность, из-за чего уровень заболеваемости в регионе повысился.

"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - сказал он.

Карантин в Украине: что известно

Вчера в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

В красную зону с 24 августа будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

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Автор: Юрий Годован