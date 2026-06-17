Европейский гигант поможет в разработке 'Нептун-2': аналитики рассказали, чего ожидать

В частности, по мнению экспертов, следует ожидать комплексного повышения основных характеристик "Нептун-2".

Украина разрабатывает новую крылатую ракету "Нептун-2" в партнерстве с европейским оборонным гигантом MBDA. Стратегическое сотрудничество, о котором стало известно на выставке Eurosatory в Париже, позволит интегрировать в отечественную разработку западные технологии, пишет Defence Express.

Как говорится в сообщении европейского конгломерата, украинское конструкторское бюро "Луч" и MBDA "будут внедрять революционные инновации для развития возможностей глубокого удара ракеты "Нептун-2", одновременно развивая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной".

Пока подробности о "Нептун-2" не раскрываются. В то же время аналитики Defense Express оценили возможные характеристики новой украинской крылатой ракеты при условии сотрудничества с европейским оборонным производителем, который создает, в частности, Storm Shadow / SCALP и Taurus, а также разрабатывает ракеты Stratus LO и RCM².

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"В частности, от "Нептун-2" следует ожидать комплексного повышения основных характеристик. Одним из ключевых направлений может стать повышение эффективности преодоления систем противовоздушной обороны противника. Для этого опыт MBDA в создании малозаметных крылатых ракет может оказаться особенно важным", – отмечают авторы.

Что может дать сотрудничество с MBDA

В издании отмечают, что все ракеты Storm Shadow / SCALP, Taurus и будущая Stratus LO разработаны с использованием технологий стелс. Это комплекс технических решений, влияющих на форму фюзеляжа, воздухозаборника, крыла и управляющих поверхностей, а также на материалы корпуса и режимы работы бортовых систем.

"Именно поэтому использование опыта MBDA может существенно ускорить разработку следующей версии "Нептун-2", которая, вероятно, будет обладать пониженной заметностью", – говорится в публикации.

Кроме того, как отмечают в Defense Express, не исключается возможность совместной работы над рядом бортовых систем, в частности навигации и наведения.

"Например, в крылатых ракетах MBDA применяются тепловизионные головки самонаведения, демонстрирующие высокую эффективность поражения целей. В то же время в Р-360 "Нептун", которая создавалась как противокорабельная ракета, используется активная радиолокационная головка самонаведения, уязвимая для средств РЭБ", – добавляют в издании.

По мнению аналитиков, потенциально полезным может быть сотрудничество и в сфере боевой части. В крылатых ракетах MBDA используются боевые части типа BROACH и MEPHISTO, которые отличаются способностью эффективно преодолевать защитные препятствия. Они состоят из двух элементов: лидирующего кумулятивного заряда, образующего отверстие в препятствии, и основной осколочно-фугасной боевой части, которая благодаря конструктивным особенностям обеспечивает повышенное пробивное действие.

"Таким образом, доступ к опыту MBDA в этих и других аспектах создания крылатых ракет для украинской оборонной промышленности не будет лишним. Тем более что MBDA также заключила соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Украинской бронетехникой", входящей в NAUDI", – резюмировали в Defense Express.

Подробнее об украинском "Нептуне"

В ноябре 2025 года в Украине продемонстрировали запуск "Длинного Нептуна". Первое видео запуска раскрыло внешний вид новой пусковой установки, которая претерпела значительные изменения. Тогда сообщалось, что длина "Длинного Нептуна" составляет более шести метров, что примерно на 1,5 метра больше, чем у обычной Р-360.

В июне 2026 года стало известно, что пусковую установку "Нептуна" адаптировали для запуска новой ракеты-дрона Areion. Отмечалось, что Areion предназначена для поражения прибрежной инфраструктуры, а также важнейших стационарных целей в глубине территории противника. Её также можно запускать с универсального прицепа или полуприцепа.

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