Швайка говорит, что каждая специальность требует соответствующей специальности.

ВСУ нуждаются в специалистах разных специальностей, в том числе на тыловых должностях, таких как водители и повара. Как рассказал в эфире на Radio NV старший лейтенант, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка, такие должности подойдут, например, мужчинам, которым более 50 лет, но каждая специальность требует соответствующей специальности.

По его словам, в армии есть запрос как на операторов БПЛА, специалистов по радиоэлектронной борьбе, так и на другие должности, среди которых - электромеханики, повара, водители, водители-электрики, электромеханики и тому подобное. Этот перечень содержится в перечне на платформе "Территория рекрутинга".

"То есть, на самом деле в Вооруженных Силах существует масса, условно, гражданских специальностей. На этих специальностях, тыловых, в частности, тоже надо кому-то служить", - сказал Швайка.

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Он добавил, что есть определенные специальности, которые предлагаются при заключении годового контракта с людьми в возрасте 18-25 лет, которые требуют "особого контроля, внимания и внимательности". Также есть специальности для категории 50+, для категории "ограниченно годные", для которых есть должности в частях обеспечения, логистики. Специалист подчеркнул, что набрать людей для выполнения этих обязанностей, не такая простая задача, как может показаться. Военный отметил:

"Потому, что это должны быть специалисты. Не так просто найти нормального водителя, тем более электромеханика, тем более человека, который умеет работать в столовой. Многие, кто хочет стать поваром. Но на самом деле когда я во время своей почти трехлетней службы наблюдал за разными поварами, то понимаю, что есть люди с таким основательным по сути университетским образованием, которые, между прочим, в столовой перед тем, как готовить пищу, обсуждают с какой температурой надо готовить свеклу...".

Он пояснил, что речь идет о знаниях, которые человек уже должен иметь, когда приходит в рекрутинговый центр.

"Соответственно, можно многому научиться, но, кроме основной части возрастной, есть 18-25 - им можно предложить годовой контракт, потому что они не обязаны были идти служить. И мы как раз побуждаем их к их принятию решения. И категория ограниченно годных или 50+/- им надо пройти специальную процедуру, чтобы поставить их на должности", - сказал Швайка.

По его словам, в центре есть возможность отобрать в учебных батальонах чисто мобилизованный человеческий ресурс, провести анкетирование, собеседования. Таким образом выявляются люди, которые могут занять высшую должность, или пройти другое профессиональное обучение, и их сразу туда отправляют.

Как добавил заместитель начальника, сначала происходит базовая общая военная подготовка в течение 7 недель, затем примерно месяц - профессиональное обучение на оператора БПЛА, оператора РЭБ. Также специалист подчеркнул, что большое внимание уделяется качеству обучения и соответствующему контролю. Например, не все люди, которые пошли учиться на оператора БПЛА, заканчивают этот курс.

Он говорит, если у "ученика" нет соответствующих способностей и навыков, центр не выдает свидетельства о его окончании только потому, что тот получал знания.

"Мы не можем позволить себе штамповать свидетельства об окончании курса, потому что человек, если не годится к этой специальности, мы вынуждены смириться с потраченным временем. Но смириться с тем, что ставить человека на должность, которую он не тянет, нет никакого основания, никакой возможности. Мы ищем другую должность, самую простую специальность...", - пояснил Швайка.

Также старший лейтенант добавил:

"Что касается отдельных штурмовиков. Давайте откровенно - чтобы штурмовиком стать, надо иметь большое здоровье. И это обучение не меньше, чем на другие специальности".

Швайка отметил, что армия - это многогранный организм, и задача центров рекрутинга ВСУ найти для каждого человека должность, которая ему подходит больше всего. Специальность подбирается с учетом индивидуальных особенностей и предыдущего, гражданского опыта работы.

"У каждого человека должно быть две специальности: одна - военная, а вторая - гражданская. У людей одна специальность может быть только в одном случае, когда они являются профессиональными военными. То есть получили военную профессию в соответствующем профильном учебном заведении", - пояснил офицер.

Подготовка военных в Украине

Напомним, ранее старший лейтенант, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Швайка рассказал, что необученность, плохая обученность или отсутствие надлежащей подготовки является одним из самых распространенных страхов, с которым ему приходится постоянно работать. Он сказал, что обучение длится 49 дней, школа базовой военной подготовки - семь недель.

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