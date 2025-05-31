Если вы обладатель одного из этих смартфонов Apple, рекомендуется срочно обновиться.

С 1 июня 2025 года WhatsApp прекращает поддержку iOS 15.1 и более ранних версий системы, объявили в Meta. Изначально это обновление планировалось еще на 5 мая.

Таким образом, приложение для общения перестанет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Вышеупомянутые айфоны поддерживают лишь iOS 12.5.7.

Некоторые источники также утверждают, что WhatsApp перестанет работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE (2016), однако эти модели поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если они обновлены до последней поддерживаемой версии iOS, мессенджер продолжит работать.

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Компания рекомендует владельцам старых айфонов сделать резервные копии чатов и медиафайлов, и восстановить ее на новом смартфоне, который поддерживает WhatsApp.

Отказ от поддержки старых версий ОС – стандартная практика для мессенджеров. Это дает разработчикам возможность добавлять новые функции и улучшения, которые могут быть несовместимы с более старыми устройствами.

Напомним, ранее в этом месяце Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8. Их владельцам стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.

Меж тем Apple, вероятно, передумала выпускать iOS 19: вместо нее выйдет iOS 26. Аналогично будут названы macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

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