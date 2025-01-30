Названы самые популярные вакансии от Минобороны: какие зарплаты предлагают украинцам

Значительную активность по отзывам наблюдали в густонаселенных областях, как Киевская, Днепропетровская, Одесская.

В течение 2024 года в разделе "OLX Работа" было размещено на платформе почти 3000 объявлений о возможности службы в Силах обороны.

Как сообщили в компании, популярность приобрели не только вакансии для военных специальностей, но и объявления для работников рабочих профессий, необходимых в ВСУ, в частности поваров, водителей и слесарей. Всего около 30 000 кандидатов откликнулись на эти предложения.

Среди военных специальностей наибольшим спросом со стороны кандидатов пользовались вакансии водителей, стрелков, операторов БпЛА, командиров и медиков. Значительную активность по откликам об объявлениях на службу в ВСУ наблюдали в густонаселенных регионах, таких как Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области.

Видео дня

Вакансии на службу в подразделениях ПВО, операторов FPV-дронов и поваров получили наибольшее количество откликов. Средняя заработная плата, предложенная на таких должностях, составляла 70 000 грн, в ПВО - 60 000 грн, а для инструкторов и бухгалтеров - 35-36 000 грн.

В "OLX Работа" отмечают, что со второй половины 2024 года наблюдался рост спроса на размещение вакансий от отдельных военных бригад.

Рекрутинг в Украине - последние новости

В октябре 2024 года в Минобороны сообщили, что в приложении "Резерв+" можно искать вакансии в Силах обороны. Тогда за первые две недели поступило более 5 тыс заявок от украинцев, наиболее популярные вакансии - операторы БПЛА, работа в разведке и штабе.

Как сообщали в Минобороны, вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями, пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: