В Европе теперь думают о долгосрочной поддержке Украины без участия США, а не о миротворцах.

Британские и французские чиновники признали, что при поддержке Украины приоритетом должно стать не развертывание европейских войск для контроля потенциального прекращения огня, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без участия США. Об этом шла речь на встрече представители министерств иностранных дел европейских стран в столице Нидерландов, пишет The Telegraph.

По данным издания, существует настоящее беспокойство, что президент США Дональд Трамп может выполнить свое обещание выйти из переговорного процесса после того, как ему так и не удастся привлечь российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", - сказал изданию западный чиновник, который атмосферу встречи назвал удручающей.

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Европейский дипломат добавил, что на встрече речь шла преимущественно о том, "как обеспечить необходимую поддержку Украине в условиях, когда предполагается, что США будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, в частности разведданные". Также, по его словам, представители европейских стран "согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию".

Издание пишет, что встреча в столице Нидерландов показала изменения подхода "коалиции желающих" к поддержке потенциального перемирия в Украине. Официально коалиция еще не заявила об этом, хотя шансы на мир уменьшаются, поскольку Путин продолжает сопротивляться международному давлению.

Европейские страны также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге в следующем месяце.

Вероятно, коалиция и в дальнейшем будет публично поддерживать усилия Трампа по достижению мира по просьбе украинской стороны, которая опасается, что без этого США могут прекратить поставки оружия и обмен разведданными, говорится в материале. Хотя с момента вступления Трампа в должность США не подписывали новых контрактов на поставку оружия, до сих пор продолжается реализация договоренностей, заключенных при предыдущем президенте Джо Байдене.

Встреча в Нидерландах состоялась накануне важной дипломатической недели. В понедельник советник по национальной безопасности Великобритании должен принять участие в очередном раунде мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Кроме того, Великобритания и Германия проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", напомнило издание.

Последние заявления Трампа по ситуации в Украине

Как сообщал ранее Трамп пожаловался на "очень упрямого Зеленского". Накануне во время общения с прессой в Белом доме один из журналистов пытался выяснить, как президент США сейчас относится к "очень упрямому Владимиру Путину". Трамп, не дослушав вопрос, сделал ремарку: "И Зеленский. Зеленский очень упрямый тоже". Когда же журналист спросил, считает ли Трамп Путина хорошим или плохим человеком, американский лидер сказал: "Я очень хорошо его знаю. И я многое с ним пережил".

Также Трамп заявил, что его очень разочаровали российские ракетные удары по Украине на фоне мирных переговоров. "Мы собирались решить проблему, и вдруг ракеты были выпущены по нескольким городам, и люди погибли. Я увидел вещи, которые меня действительно удивили. А я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом смысле", - сказал глава Белого дома.

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