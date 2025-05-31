Не обязательно закрашивать седину, есть более интересные методы отвлечь от нее внимание.

Закрасить седину может быть довольно сложно, так как седые волосы - это не просто изменение цвета, это еще и изменение текстуры. По мере исчезновения пигмента волосы часто становятся суше, грубее и немного жестче, и это может затруднить поддержание традиционного окрашивания и может повлиять на то, как цвет будет держаться. Однако косметолог Стэнли Нолан отмечает, что маскировка седины - это работа с вашим естественным цветом, а не против него. В статье для Parade она посоветовала проверенные приемы замаскировать седину и стереть грань между седыми волосами и вашим естественным оттенком.

1. Растушеванное мелирование седых волос

Вместо того, чтобы маскировать каждую прядь, эта техника работает с вашими натуральными волосами, создавая эффект мягкого фокуса, который выглядит свежим, современным и не требующим особого ухода.

Этот метод идеален, если вы не совсем готовы полностью перейти на серебристый цвет, но хотите чего-то более щадящего, чем полное покрытие краской. Поскольку блики естественным образом смешиваются с вашим существующим цветом и сединой, они отрастают изящно — никаких резких линий, никаких неуклюжих корней, просто приятный градиент, который придает вашим волосам глубину и сияние.

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2. Полуперманентный цвет - ваш лучший друг

"Поскольку он вымывается постепенно, вы не получаете четкую линию по мере отрастания корней", - говорит Нолан.

В отличие от перманентных красителей, которые полностью насыщают и изменяют структуру волос, полуперманентные варианты покрывают прядь более бережно, обеспечивая до 70% покрытия седых прядей. Это делает их идеальными для тех, кто хочет смягчить контраст, не полностью скрывая свой естественный цвет. Результатом является более мягкий, более объемный вид, который со временем меняется, а не отрастает резкими полосами.

3. Пепельный — новый нейтральный

"Пепельные или холодные тона - такие как пепельный блонд или холодный бежевый - обычно лучше всего подходят для смягчения контраста между сединой и натуральными волосами", — рассказывает Нолан. "Эти оттенки имитируют тон седых волос, поэтому они прекрасно сочетаются, не конфликтуя".

В отличие от более теплых оттенков, которые могут сделать седину яркой или медной, холодные тона работают в гармонии с серебром, создавая тональный баланс, который выглядит непринужденно и современно. Это тот цвет, который выглядит дорого, отрастает изящно и не выглядит как очевидное сокрытие.

4. Способ стрижки

Правильная стрижка может сместить акцент с отрастания или контраста на форму, движение и преднамеренный стиль.

"Слои могут добавить движения и помочь разбить любые резкие линии, где седые волосы встречаются с вашим естественным цветом", - объясняет Нолан.

Так, гладкий боб может сделать серебристые пряди острыми и современными, в то время как взъерошенная шевелюра подчеркнет текстуру, которая естественным образом размывает границы между седыми и пигментированными волосами. Даже мягкие волны или кудри могут рассеять фокус взгляда, делая седину преднамеренной частью образа.

5. Придайте блеск

Прозрачное или тонированное средство для придания блеска может стать решающим фактором для осветления седины, не меняя ее естественный оттенок. Вместо того чтобы скрывать ее, средство для придания блеска работает с тем, что у вас есть, усиливая блеск, уменьшая тусклость и придавая серебристым прядям более гладкий, более отполированный вид.

Средства для придания блеска особенно идеальны, если вы принимаете свою седину, но хотите, чтобы она выглядела сияющей и ухоженной. Это как хайлайтер для ваших прядей.

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