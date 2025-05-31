Виталина трогательно поздравила возлюбленного с праздником.

Украинская актриса Виталина Библив, которая сыграла в сериалах "Женский доктор", "Домик на счастье" и во многих других кинокартинах, впервые показала своего мужа.

44-летняя звезда ранее призналась, что вышла замуж, однако ничего не рассказывала о своем избраннике и скрывала его от публики. Но сегодня, 31 мая, в честь дня рождения возлюбленного, она опубликовала совместное фото в своем Instagram. На снимке пара стоит спинами и держится за руки.

"С днем рождения, мой ангел-хранитель", - подписала актриса и добавила много смайликов "сердечек".

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К слову, Библив сделала отметку на фото, указав, что мужа зовут Владимир Садовничий. Судя по его фотографиям в Instagram, он также работает в кино.

Ранее актриса отмечала, что у них очень доверительные отношения. Пара может поговорить на любые темы и ничего не скрывают друг от друга. Когда именно у них состоялась свадьба - неизвестно, ведь звезда кино не любит говорить о личной жизни.

Напомним, ранее стало известно, что экс-супруга Дзидзьо - певица SLAVIA - во второй раз выходит замуж.

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