ООН готовится уволить тысячи людей: в чем причина

У Объединенных наций критические проблемы с деньгами.

Организация Объединенных Наций приказала своим офисам и агентствам до середины июня подать предложения по сокращению 20% своего персонала из-за существенных проблем с финансированием, вызванных, в частности прекращением уплаты взносов США, сообщает AP.

Под сокращение попадут более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов.

Контролер ООН Чандрамули Раманатан в письме в соответствующие учреждения заявил, что целью оптимизации персонала является экономия бюджета организации. По его словам, генсек ООН Антонио Гуттереш стремится сократить расходы на 15-20% от текущего бюджета Объединенных наций, который составляет 3,72 миллиарда долларов США.

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Отмечается, что сокращение является частью реформ, инициированных генсеком ООН.

Согласно внутренним документам, которые получили журналисты, ожидается, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует сократить до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) намерен уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению.

Предложения по оптимизации должны быть представлены до 13 июня. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, они будут учтены в бюджете на 2026 год.

Отмечается, что 152 из 192 стран-членов ООН уплатили взносы в полном объеме, включая Китай. Вместе с тем, один из ключевых доноров организации - США не сделали этого.

Трамп и ООН

Как известно, президент США Дональд Трамп критиковал ООН еще до возвращения на должность. 4 февраля Трамп распорядился вывести США из состава Совета ООН по правам человека.

Законодатели-республиканцы пошли дальше. Они представили законопроект, который предусматривает выход США из состава Организации Объединенных Наций (ООН). Законодатели считают, что организация не продвигает американские интересы и не соответствует программе президента США Дональда Трампа.

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