Артист объяснил, почему отдал высокий балл представителю Эстонии.

Популярный украинский певец Меловин прокомментировал скандал с судейством на "Евровидении-2025".

Не секрет, что в гранд-финале конкурса артист в составе Нацжури отдал второе место представителю Эстонии - Tommy Cash, который якобы выступал в Крыму и имеет пророссийскую позицию. Соответствующее фото с баллами Меловин опубликовал в сети, после чего получил немало критики в свой адрес. Но сейчас он решил расставить все точки над "і" в этой теме.

"Это самый прекрасный кейс из всех скандалов и заголовков, которые я когда-либо видел о себе. Это тест на когнитивное искажение общества. Люди не читают дальше заголовков, не проверяют информацию и так делают выводы. На самом деле Tommy Cash не является пророссийским исполнителем, СБУ так и не подтвердила его пересечение Крыма в 21-м году. Нет этой информации вообще", - ответил певец в проекте "Тур зірками".

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Меловин также отметил, что ему разрешили публиковать свои баллы, хотя поговаривали, что это запрещено правилами Суспільного. Также Меловин отметил, что Эстония очень поддерживает украинцев в борьбе с российской агрессией.

"Эстония отдала 1% ВВП Украине - это самая большая независимая поддержка Европейского Союза от страны нашей стране", - добавил артист.

К слову, финал "Евровидения-2025" состоялся в Базеле. Победителем стал представитель Австрии - JJ с композицией "Wasted Love". Второе место получила артистка из Израиля - Юваль Рафаэль, а третьим стал Tommy Cash из Эстонии. Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину, заняла 9 место с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее группа Ziferblat назвала имена украинских артистов, которых хотела бы увидеть на "Евровидении".

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