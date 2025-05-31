У российского президента был шанс избежать катастрофы в Украине, но он его упускает.

Российский глава Владимир Путин оказался неспособен воспользоваться дипломатической возможностью после избрания президента США Дональда Трампа, чтобы получить преференции в войне в Украине.

Как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, первоначально Администрация Трампа предложила сделку, которая, казалось, соответствовала минимальным целям Путина: если Россия согласится на прекращение огня, она сможет сохранить оккупированную ею территорию в Крыму и четырех других регионах. Более того, Украине не разрешат вступить в НАТО после войны, а санкции против России будут смягчены. Вместо того чтобы быть изгоем, Путин станет экономическим партнером Соединенных Штатов.

"Но высокомерный Путин отверг сделку Трампа. Он отказывается принять прекращение огня до окончания переговоров о "первопричинах" войны, где, по словам российских источников, он планирует потребовать ограничения военной и политической независимости Украины", - пишет Игнатиус.

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Однако теперь Путин может не получить ничего. Россия планирует представить свои условия урегулирования в следующем месяце они скорее всего будут отвергнуты президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин стал жадным. Он думал, что может получить больше, чем то, что было на столе", - объяснил бывший ведущий аналитик по России в ЦРУ Эрик Чиарамелла.

При этом, если Трамп уйдет от проваленных переговоров, как он угрожал сделать, у Путина будут развязаны руки, однако это еще больше отдалит его от заявленных целей, подчеркивает аналитик.

"Война продолжится, вероятно, более жестоко, чем раньше. Города Украины будут обстреляны ракетами и беспилотниками, но и российские могут быть тоже. И Путин будет дальше, чем когда-либо, от своей цели создания дружественной, пророссийской Украины на своей границе, в результате получив более сильную и приближенную к Европе Украину – то, что он хотел предотвратить".

Путин был настроен на жесткую позицию и считал, что избрание Трампа позволит ему, наконец, нейтрализовать Украину. Но это была ошибка Путина - он перегнул палку.

"После трех лет войны Путину даже не удалось взять под контроль Донецкую область, не говоря уже о стране. В первый год войны его армия понесла больше потерь, чем за все войны с 1945 года вместе взятые. И хотя Россия сейчас одерживает верх, Украина показала, что при поддержке Европы она может продолжать сражаться по крайней мере еще несколько лет".

Как отмечает Игнатиус, ошибка Путина, как сейчас, так и в 2022 году, заключается в том, что он недооценивает волю Украины к борьбе.

"Идея о том, что он может пробомбить себе путь к победе, сломив моральный дух Украины, вероятно, ошибочна. Войны так не работают", - подчеркивает он.

В результате война может продолжаться годами, оставляя обе стороны в кровавых руинах — и повышая риск более масштабной европейской войны. и единственный способ, которым Трамп может ее остановить - это значительно повысить цену для Путина и изменить расчеты принятия решений президентом России, подчеркивает аналитик.

Трамп разочарован Путиным

Как писал УНИАН, в последнее время Трамп начал демонстрировать признаки раздражения тем, что Россия уклоняется от мирного процесса и лишь эскалирует войну. В частности на днях он прямо заявил, что Россия "играет с огнем", когда срывает мирный процесс.

Публично недовольство Трампа действиями Путина подтверждали в Госдепе и в Белом доме. Инсайдеры уверяют западну прессу, что это не игра на публику, а искренее разочарование.

В то же время Трамп до сих пор не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России, подготовленный в Сенате Конгресса США.

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