'Останутся без всего': в РФ размечтались о капитуляции Украины

В Госдуме ответили, какие "перспективы" ждут Украину, если она не пойдет на условия России по урегулированию войны.

Депутат российской Госдумы Андрей Картаполов отличился новыми скандальными "предложениями" в отношении Украины.

Как заявил одиозный депутат в комментарии российским пропагандистам, если Украина не пойдет на условия России по урегулированию войны, то останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов.

"Каждый день отдаления от дипломатического решения конфликта ухудшает условия для Украины. Это будет продолжаться до тех пор, пока истерический режим Зеленского будет продолжать вести себя как кисейная барышня. Поэтому, не захотят (соглашаться на условия РФ - УНИАН), останутся без всего: и без Запорожья останутся, и без Днепра, и без Харькова, и без Сум, и без Одессы с Николаевом", - заявил Картаполов.

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Мирные переговоры - какие требования выдвигает Россия

По состоянию на конец мая 2025 года Россия выдвигает ряд требований для прекращения войны и заключения мирного соглашения с Украиной. Эти условия были озвучены как во время официальных заявлений, так и в контексте подготовки к новым переговорам в Стамбуле, запланированных на 2 июня.

Основные требования России:

1. Признание аннексированных территорий: Украина должна официально признать Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области как часть Российской Федерации.

2. Отказ от вступления в НАТО: Украина должна задекларировать нейтральный, внеблоковый статус и отказаться от планов вступления в НАТО.

3. Снятие санкций: Международное сообщество должно отменить все санкции, наложенные на Россию.

4. Демилитаризация и "денацификация": Украина должна ограничить численность своих Вооруженных сил и провести мероприятия, которые Россия называет "денацификацией".

5. Гарантии прав русскоязычного населения: Обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан в Украине.

6. Прекращение военной поддержки Западом: Западные страны должны прекратить поставки вооружения Украине.

7. Остановка мобилизации в Украине: Украина должна прекратить мобилизацию своих граждан в ряды Вооруженных сил.

Украина, со своей стороны, требует полного и безусловного прекращения огня, вывода российских войск со всех оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Киев также настаивает на получении предварительно согласованного меморандума от России перед началом переговоров в Стамбуле.

Сейчас позиции сторон остаются далекими от компромисса, что затрудняет перспективы достижения мирного соглашения в ближайшее время.

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