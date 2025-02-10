Человек самостоятельно решает, идти ли на службу во время "пробной недели", базовая военная подготовка длится семь недель, и никто сразу никого не бросает в бой без прохождения обучения.

Враг разгоняет в информационном пространстве "страхи", что граждан сразу же будут бросать в бой без прохождения надлежащей подготовки. Об этом старший лейтенант, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Швайка сказал на Radio NV.

В частности, у него спросили, что объясняют рекрутам о подготовительном процессе, когда они попадают в учебный центр.

"Прежде всего, необученность, плохая обученность или отсутствие надлежащей подготовки является одним из тех самых распространенных страхов, с которым нам приходится постоянно работать", - сказал Швайка.

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При этом, он рассказал, что обучение длится 49 дней. Школа базовой военной подготовки работает семь недель.

"Соответственно, когда человек туда попадает, он должен пройти все, без исключения, виды подготовки. Это один из тех страхов, которые разгоняют наши враги и поддерживают наши некоторые доморощенные полезные идиоты о том, что тебя необученного, не одетого, не обутого, сразу бросят куда-то защищать какую-то посадку", - сказал Швайка.

Зато, по его словам, сначала человек проходит медицинскую комиссию и на этапе принятия и зачисления учебных центров и учебных батальонов не все люди зачисляются.

"Иногда бывают стычки и проблемные недоразумения. ТЦК приводит людей и по их внешнему виду и даже во время поверхностного осмотра врачом становится понятным: не годится. Он возвращается обратно", - отметил Швайка.

Он добавил, что учебные центры уже не интересует то, как такой гражданин будет дальше проходить повторную ВВК.

"Учебные центры, которые работают в нашей структуре Сил территориальной обороны интересует решение одного вопроса: человек зачислен, семь недель научился и через семь недель его должны подготовить в нормальном состоянии, с нормальным здоровьем направить для дальнейшего прохождения военной службы", - пояснил Швайка.

В то же время, у Швайки спросили, кто недорабатывает с мобилизацией.

"Все мы с вами. И Вооруженные силы недорабатывают. И общество недорабатывает. И средства массовой информации, которым иногда выгодно подсвечивать "жареные" факты о том, кто кого где побил, кто откуда где-то свалился и куда-то пришел. По сути, нам не хватает такого сформированного положительного имиджа службы в Вооруженных силах, причем, в разных подразделениях. Это как раз та часть, которой мы непосредственно и занимаемся", - сказал Швайка.

В этой связи, он объяснил, что такое "пробная неделя".

"До пробной недели - это пяти, шести, семидневные курсы, после которых человек принимает для себя решение, придет он на службу или не придет. Тогда он попадает в школу для прохождения базовой общей военной подготовки, но, я бы отметил еще одну положительную тенденцию, пока мы не знаем, что она работает, но направление и вектор правильный - это центры подготовки граждан к национальному сопротивлению", - сообщил Швайка.

Эти центры сегодня созданы на Закарпатье, в Киеве, в Харькове и в некоторых других городах, а некоторые еще развиваются.

"Это подготовка людей, которые не идут служить в армию. Но, в чем плюс - это система подготовки, которая является составляющей территориальной обороны. И после ознакомления человеку значительно проще начать разговор для того, чтобы найти свое место в Вооруженных силах", - отметил Швайка.

По его убеждению, когда граждане приобретают навыки во время обучения, страх перед неизвестным уходит в прошлое и они становятся готовыми к службе.

Базовая военная подготовка молодежи

Как сообщал УНИАН, базовая военная подготовка, которую с 2025 года должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не сопровождается мобилизацией. Такая массовая подготовка нужна, чтобы уменьшить шансы на повторную агрессию в будущем.

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