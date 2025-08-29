Сегодня, 29 августа, уже состоялись первые захоронения.

При участии высшего руководства государства состоялись первые почетные захоронения неизвестных Защитников и Защитниц Украины на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в почетных мероприятиях принимали президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие должностные лица.

В частности, состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.

Видео дня

Как сообщила журналистам министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища продолжается, также начато строительство второй очереди.

"Здесь у нас до шести тысяч мест [в будущем должно быть до 120 тыс. - УНИАН]. Часть отведена для семей, которые хотят похоронить своих близких. Часть отведена под захоронение тех, кто нераспознан, когда идентификация продолжается", - отметила Калмыкова.

На территории комплекса уже возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.

Калмыкова отметила, что предполагается проведение архитектурного конкурса на создание памятника, который бы олицетворял неизвестных защитников и защитниц.

"Аналогично как и на другие элементы кладбища: на скульптуры, и на часовню, и на главный мемориал", - добавила министр.

Сейчас на могилах устанавливаются временные надгробные сооружения, изготовленные в форме казацкого креста. В течение года будут продолжаться дискуссии относительно окончательного вида постоянного надгробного сооружения. Над этим вопросом будет работать рабочая группа.

Семьи павших уже могут начинать оформлять документы на захоронение.

Министр уточнила, что захоронения на территории комплекса происходят за счет государства. Государство обязуется ухаживать за захоронениями.

Ежедневно к мемориалу будет курсировать автобус от станции метро "Теремки" начиная с 7:00 утра. Транспорт будет ездить каждые два часа. Далее в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и тому подобное. От комплекса будет возвращаться в Киев в 8:00, 10:00, 12:00 и т.д.

Отдельно Калмыкова отметила, что на территории комплекса под всеми дорожками проложена дренажная система на глубине от 2,5 до 3 метров.

Всего комплекс предусматривает шесть очередей строительства. Планируется возведение большого количества инфраструктурных объектов.

Строительство первой очереди продолжается: уже заложен фундамент для административного здания и Дома траура, сооружается хозяйственный блок, Центральная площадь с Мемориальным садом, входные ворота, зоны отдыха и благоустройство территории. Завершение второй очереди запланировано на 2026 год.

Следующие шесть очередей предусматривают проведение архитектурных и скульптурных конкурсов для таких сооружений, как музейно-выставочный комплекс, часовня, Центральный мемориал в честь Защитников и Защитниц и других монументальных сооружений.

Создание Национального военного мемориального кладбища

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища, в 2024 году Кабинет министров утвердил порядок использования 515 млн гривен на строительство и функционирование Национального военного мемориального кладбища.

Этот комплекс станет центральным местом, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям нашей Родины.

В марте 2024 года Кабмин принял важное решение, которое четко определяет его расположение на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: