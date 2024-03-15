Решение о захоронениях военных Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Правительство приняло важное решение о создании Национального военного мемориального кладбища. В частности, утвердило документ, четко определяющий расположение кладбища на двух участках на Киевщине.

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании. Детали относительно места захоронения военных раскрыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Утверждаем документ, который четко определяет его расположение на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области", - сказал глава правительства.

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Шмыгаль подчеркнул, что создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны, и поэтому находится в центре внимания правительства.

"Мы всегда должны помнить тех, кто отдал свою жизнь за Украину в войне за нашу свободу и независимость", - отметил премьер.

Национальное военное мемориальное кладбище - что известно

В конце февраля Кабинет министров утвердил порядок использования 515 млн гривен на строительство и функционирование Национального военно-мемориального кладбища.

Верховная Рада Украины приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища 31 мая 2022 года.

Год спустя, в мае 2023 года, парламент принял закон по обеспечению размещения Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. Документом упрощается процедура отвода земельного участка 90 га под размещение кладбища.

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