Защитник героически погиб, отведя самолет от населенного пункта.

В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения вражеской атаки.

Церемония прощания состоялась в Михайловском соборе. Как сообщают журналисты Новини.LIVE, во время прощания священник сказал:

"Он мог катапультироваться, но отвел самолет от домов мирных граждан... Образец настоящего рыцаря, настоящего победоносного воина, который, спасая чужие жизни, не жалел собственной".

Гибель Максима Устименко

Как писал УНИАН, во время отбития ночной атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед трагедией пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей.

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"Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!", - сообщили в Воздушных силах.

После этого президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту Устименко.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в указе.

В то же время мама "Джуса" рассказала о погибшем пилоте F-16. По ее словам, Устименко учился с другим украинским летчиком - Андреем "Джусом" Пильщиковым, который погиб 2 года назад.

"Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. У него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации", - отметила Лилия Аверьянова.

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