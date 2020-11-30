О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

В понедельник, 30 ноября, представители Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба ОП.

«Сегодня представители Кабинета министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда», - говорится в сообщении.

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О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

«Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Надо, чтобы и бизнесы, и люди были готовыми, если правительство посчитает, что жесткого карантина не обойти», – отметил президент.

Коронавирус в Украине:

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели 732625 человек; умерли 12327. За последние сутки зафиксировано 9946 новых случаев заболевания.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в правительстве рассматривают новый формат локдауну – «интеллектуальный», то есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе.

29 ноября народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

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Автор: Денис Прядко