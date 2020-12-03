Сейчас в Украине действуют ограничения «оранжевой» зоны карантина.

Правоохранители во время новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Крищенко.

На вопрос, что будет с массовыми собраниями людей под праздничной елкой, он уточнил: "Полиция по закону может ограничивать доступ граждан к определенным вещам и территорий".

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"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Грубо говоря, мы можем ограничить мероприятие на площадь (Софиевскую площадь). Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", – сказал заместитель главы Нацпола.

В случае игнорирования карантина граждан будут привлекать к административной и даже уголовной ответственности.

Вместе с тем относительно рождественских походов украинцев в церкви Крищенко отметил, что "все уже отработано", вспомнив об опыте работы копов на Пасху и поминальные дни.

"Есть четкие требования относительно того, чтобы была дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, поочередно", – отметил Крищенко.

Сейчас в Украине действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина после того, как правительство отказалось продлевать карантин выходного дня.

Однако власти рассматривают варианты введения зимнего локдауна. По последним данным СМИ, вероятнее всего, жесткий карантин введут уже со 2 по 21 января, охватив рождественские праздники.

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Автор: УНИАН