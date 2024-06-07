Мэр Киева Виталий Кличко передал двум воинским подразделениям грузовики и беспилотники, которые приобрели за счет столичной громады. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто – более 39,5 млн грн. Также от громады Киева бойцам 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины передали еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Лелека", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы. Это 25 млн грн", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в целом на оснащение 7 бригады ССО Киев недавно направил 50 млн грн.

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Для бригады "Рубеж", по словам Кличко, с начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 млн грн.

"На эти средства бойцы раньше закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили и прочее. Еще в качестве благотворительной помощи передавали 4-й бригаде сотни БПЛА, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Город и дальше будет делать все, чтобы помогать всем нашим защитникам и приближать Победу!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко передал от громады столицы 38 новых авто и партию дронов бойцам 92 бригады ВСУ, которые защищают Харьковщину.

Также сообщалось, что помощь от киевлян получила 112 бригада ТрО Киева - более 800 дронов. Кроме того, Кличко проинформировал о выделении из бюджета города дополнительных 150 млн грн на оснащение 112 бригады.