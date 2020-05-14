Во Львове COVID-19 заразились 100 медработников - Садовый

Город выделяет по 20 тыс. грн для медперсонала, которые заразились.

Во Львове 100 медработников заразились COVID-19 за время пандемии коронавируса. В то же время, нагрузка на хирургические отделения выросло втрое

Об этом сегодня заявил глава города Андрей Садовый на канале в Telegram.

Читайте также"Врачи без границ" начали оказывать помощь людям с подозрением на COVID-19 (фото)

"На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - сообщил мэр.

По его словам, город выделяет по 20 тыс. грн для медицинских работников, которые заразились.

"Безопасность медработников в приоритете. Мы обязаны заботиться о тех, кто спасает нашу жизнь", - написал он.

Как сообщал ранее УНИАН, в Харьковской области коронавирус зафиксировали у медиков из 16 больниц. Среди 62 больных медработников – медицинские сестры, санитары и врачи.

Читайте также: