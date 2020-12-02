По словам премьер-министра, усиленные меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах наблюдается "выравнивание" по занятости коек.

Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, усиленные меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию и наблюдается "выравнивание в больницах по занятости коек".

"Это позволяет нам снять именно эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", - подчеркнул глава правительства.

Карантин в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.

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Автор: Леся Лещенко