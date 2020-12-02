На выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо", - сказал он.

Читайте такжеПочти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники — опрос

По словам Шмыгаля, усиленные меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию и наблюдается "выравнивание в больницах по занятости коек".

"Это позволяет нам снять именно эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", - подчеркнул глава правительства.

Карантин в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко