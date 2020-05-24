Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 мая

Более 5,3 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. В Украине число инфицированных приближается к 21 тысяче.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать определенные карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердились почти 100 тысяч новых эпизодов инфицирования.

От начала пандемии от COVID-19 скончались более 342 тысяч людей. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни более 2,1 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине на данный момент подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 617 человек. В то же время 7 108 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 406 новых случаев заражения и 12 смертей от коронавирусной болезни.

Данные по COVID-19 в Киеве

На сегодня в столице зафиксировано уже 2 623 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего от коронавируса скончались 59 человек.

За прошедшие сутки, в частности, коронавирусную инфекцию выявили у 54 киевлян, один человек умер.

Карантин в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему сейчас нельзя позволить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

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