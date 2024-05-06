Президент Франции подчеркнул, что у Запада нет "подхода к смене режима в Москве".

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем в Париже поприветствовал обязательства Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России, пишет Le Monde.

Говоря об "агрессивной войне, которую ведет Россия против Украины", Эммануэль Макрон заявил, что стремится "поддерживать тесный диалог" с Китаем. По его словам, визит Си Цзиньпина является возможностью убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным усилиям.

При этом Макрон подчеркнул, что у Запада нет "подхода к смене режима в Москве".

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Также президент Франции приветствовал инициативу Си Цзиньпина "попросить все заинтересованные стороны" в различных конфликтах об "олимпийском перемирии" перед играми, которые начнутся 26 июля.

Визит Си Цзиньпина в Европу

Напомним, сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в Европу с миссией ослабить эскалацию напряженности, которая грозит разжечь торговую войну между Китаем и ЕС. Кроме того, предполагалось, что большое значение во время данного визита будет иметь тема войны в Украине.

По итогам переговоров, Макрон также заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией: "Без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы. Однако мы не находимся в одной лодке с Украиной".

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